ソフトバンクの柳町達外野手（28）が24日、初の開幕スタメンと全試合出場を誓った。最高出塁率の初タイトルを獲得した昨季は開幕1軍を逃すなど、例年春先は低調。「（開幕戦から）ちゃんと試合に出ることもなかった。全部出る気持ちでやりたい」と最高のスタートダッシュを狙う。今季は開幕スタメン候補の一人で臨むなど、昨季の今頃とは全く異なる。開幕1軍は過去2度。ルーキーイヤーの2020年はほとんど控えで12試合出場にと