陸上自衛隊玖珠駐屯地（大分県玖珠町）は23日、新入隊員4人に対して小突くなどの暴行を加えたとして、西部方面特科連隊の20代の陸士長を停職7日の懲戒処分にしたと発表した。駐屯地によると、陸士長は新入隊員の教育担当をしていた昨年7月7日から15日までの間、あくびをした隊員の胸を小突いたほか、別の隊員の背中をたたくなどしたという。