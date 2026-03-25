再生医療が新たな段階に入った。日本発の画期的な治療法を実用化する第一歩である。残る課題を克服し、着実に歩みを進めたい。人工多能性幹細胞（iPS細胞）を用いた2種類の再生医療等製品が、厚生労働省から製造販売の承認を得た。条件、期限付きではあるが、早ければ秋ごろに治療が始まる見通しだ。患者や家族には朗報だろう。iPS細胞は、体のさまざまな細胞や組織に変化する力を持つ。病気で失われた臓器などの働きを補う