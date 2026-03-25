猟銃の所有者に対し、事故を起こさないための助言や指導を行う活動に貢献したとして、大分県警玖珠署は23日、猟銃安全指導委員の松尾健さん（70）＝玖珠町松木＝に感謝状を贈った。猟銃安全指導委員は、2007年に長崎県佐世保市のスポーツクラブで起きた散弾銃乱射事件などを受けて設けられた。猟銃の所持許可を10年以上持つベテランに対し、県公安委員会が委嘱する。玖珠署であった表彰式で、大熊建国署長は「管内では大きな