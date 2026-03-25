熊本県荒尾市の競馬場跡地「あらお海陽スマートタウン」で6月にオープンする「道の駅ウェルネスあらお」について、指定管理者の第一ビルサービス（広島市）がロゴデザインを発表した。4月3日まで、デザインに描かれた梨のキャラクターの名称を募集している。熊本市を拠点に活動するデザイナーの杉村武則さんが、荒尾を代表する特産品の荒尾梨をベースに制作。道の駅の敷地内に開設される市保健・福祉・子育て支援施設「Mirairo