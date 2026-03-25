3月25日に最終回を迎える『ラムネモンキー』がクランクアップを迎え、キャスト陣からコメントが到着した。 参考：『ラムネモンキー』の“原点”に『北の国から』？生きていくために必要な“空想”のススメ 本作は、『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）、『リーガルハイ』（フジテレビ系）、『どうする家康』（NHK総合）などの古沢良太が脚本を手がける“1988青春回収ヒューマンコメディ”。