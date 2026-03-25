熊本県山鹿市のディスカウントストア「MrMax山鹿店」に、ボックス型の個室ベビーケアルームが登場した。周囲を気にすることなく、授乳やおむつ替えをしたり、離乳食を食べさせたりすることができる。店は「赤ちゃん連れでも安心して買い物をしてほしい」と呼びかける。店内の入り口近くに2月27日に設置されたボックスは、高さ約200センチ、幅約180センチ、奥行き約90センチ。木やスチールなどを組み合わせた頑丈な造りで、内鍵