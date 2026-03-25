大分県日田市議会（三苫誠議長）は23日、現行の議員定数22を6削減し、16とするよう求めた市自治会連合会（井上営吉会長）の陳情を「不採択」とした議員定数等調査特別委員会の審査結果を同連合会側に伝えた。陳情は11日の特別委員会で審査。三苫議長は不採択の理由を（1）定数16では市民の多様な意見を反映させる議会の機能が大きく損なわれる（2）削減により当選ラインが上がり新人、女性、若年層の立候補が困難となる（3）市