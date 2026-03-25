▽2回戦博多3−1筑前福岡12−0早良（五回コールド）福岡第一11−1三池（五回コールド）明善10−2福岡講倫館西日本短大付7−0三池工（七回コールド）▽3回戦折尾4−1星琳希望が丘7−0戸畑工小倉東5−1田川東筑23−0八幡中央（五回コールド）太宰府4−2中村学園三陽筑紫台7−5三潴真颯館3−2青豊常磐5−4鞍手