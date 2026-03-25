第98回選抜高校野球大会第6日の24日、熊本工（熊本市）は初戦で大阪桐蔭（大阪）と対戦した。春夏通算10回目の優勝を狙う強豪を相手に、主戦の堤大輔投手（3年）が中盤まで強力打線を抑え込む好投を見せる展開となった。打線では好機も作ったが得点にはつながらず、最後は0−4で敗れた。諦めず粘り強く戦ったナインに、スタンドからは「お疲れさま」「よく頑張った」とねぎらいの声が上がった。スタンドには生徒や保護者、OBな