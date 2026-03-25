松浦市閉会。総額214億1200万円の2026年度一般会計当初予算案など24議案を可決。31日付で退任する宮原宗尚副市長の後任に県職員の立石寿裕氏（56）を選任する人事案に同意した。立石氏は今月末で県を退職予定で、副市長の任期は4月1日から4年間。