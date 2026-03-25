長崎県雲仙市がふるさと納税のルールから逸脱して国から指定を取り消された問題で、同市は24日、金沢秀三郎市長の給与を50％、松橋秀明副市長を30％それぞれ減額すると発表した。適用は4月からの1年間。金沢市長は記者会見を開き、「法令順守を最優先とする組織風土への変革に取り組む」とあらためて陳謝した。同日にあった市議会の定例会最終本会議で関連する条例改正案が可決された。関係職員の懲戒・分限処分も公表。観光