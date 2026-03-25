百貨店を展開する三越伊勢丹ホールディングスの関連会社、三越伊勢丹システム・ソリューションズ（東京）が今月初旬、長崎市内に進出すると発表した。事業拡大を見据えたシステムエンジニア系の人材確保が目的で、同社が地方に拠点を設けるのは初めて。来年10月に開業し、5年間で30人を雇用する見込み。同社はグループ各社の業務システムの開発や運用を担うほか、百貨店業界での共同配送や商品管理など共通して活用できるシス