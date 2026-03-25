被爆者でつくる「県被爆者手帳友の会」のメンバー、本村チヨ子さん（87）＝長崎市小江町＝は昨年11月末から2週間にわたり、友の会のキャラバン隊として米国の3都市を巡った。目的はきのこ雲の下で起きた現実について講話し、被爆者として長年抱える苦しみを知ってもらうこと−。根底には米国に対する恨みに近い気持ちがあった。旅から4カ月たった今、その思いは薄れているという。旅路を振り返り、心の変遷を追った。「確かに