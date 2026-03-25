九州郵船（福岡市）は4月から3カ月間、壱岐・対馬航路で運航するジェットフォイルを2隻態勢から1隻態勢に変更する。船員不足によるもので、博多−壱岐−対馬間を1日往復2便から1便に減便する。6月末までの限定措置としているが、船員増員のめどは立っていない。23日に壱岐市内であった県離島航路対策協議会の分科会で同社が報告した。同社によると、ジェットフォイルが1隻態勢となるのは、定期点検や修理時にはあるものの、