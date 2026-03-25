佐賀市議会は24日、定例会の最終本会議を開き、2人の副市長のうち、31日で退任する池田一善氏（64）の後任に、市総括審議監の坂井元氏（61）を充てる人事案に同意した。任期は4月1日から4年間。坂井氏は佐賀大卒。1989年に市役所に入り、商業振興課長や財政課長、経済部副部長、総務部長などを歴任した。2025年4月から現職。市議会はこの人事案や、過去最大となる総額1198億円の2026年度一般会計当初予算案など41議案を可決