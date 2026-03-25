日本生命保険は、住民の医療費や病気の傾向を自治体別にまとめた分析リポート「ニッセイ医療費白書」を佐賀県基山町に寄贈した。同社は人口1万人以上の自治体を対象に、厚生労働省が管理する2023年度のデータに基づく白書を作成。がんや糖尿病など41疾病に分類した上で、1人当たりの医療費や有病率を算出し、各地域の傾向を調べた。白書によると、基山町の住民1人当たりの年間医療費は42万4613円。同社が算出した全国指標の4