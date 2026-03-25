地域に暮らす外国人同士の交流や地域文化への理解促進を目的にしたバスツアーが22日、佐賀県武雄市を出発して有田町と嬉野市を周遊するルートで行われた。3市町で国際交流員（CIR）として働く外国人3人が初めて企画。参加した5カ国・地域の15人が、有田焼の絵付けや武雄温泉楼門の見学などを楽しんだ。CIRは国などが進める外国青年招致事業の一環で来日、主に自治体の国際交流担当部局などに籍を置き、住民の異文化理解促進や