西武一筋25年目を迎える今季限りでの現役引退を表明している栗山巧外野手（42）が、自然体のままで節目の開幕へ牙を研いでいる。生え抜き選手として球団最多の通算2150安打。球団史に名を刻む大打者は、懸命にバットを振り込む不変の日々を過ごしている。懐かしい環境下で鍛錬の春を過ごした。高知・春野の2軍キャンプでは新人だった2002年当時に2軍打撃コーチだった、恩師でもある田辺3軍野手コーチに打撃投手を務めてもらっ