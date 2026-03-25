サッカーのサニックス杯U−17（17歳以下）女子サッカー大会2026（西日本新聞社など後援）は24日、福岡県宗像市のグローバルアリーナで優勝決定戦があり、神村学園高（鹿児島）が三菱重工浦和ユースを1−0で破って5年ぶり5度目の優勝を決めた。【順位決定戦】▽優勝決定戦神村学園高（鹿児島）1−0三菱重工浦和ユース▽3位決定戦大阪学芸高2−0INAC神戸レオンチーナ▽5位決定戦暁星国際高（千葉）3−2日本航空高