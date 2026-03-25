22度目の出場となった熊本工は19年ぶりの勝利を逃した。それでも身長167センチのエース堤は甲子園のマウンドに存在を刻みつけた。大阪桐蔭に対し七回まで1失点。二回以降の6イニングを無安打に抑えた。「最高の舞台で最高の相手とできたのは最高の経験になった」と胸を張る。大阪桐蔭の研究をする中で「カーブの速度を5キロ落とせ」と田島監督に言われ、緩い変化球で打ち取る練習をした。そのカーブを初回に打たれて先制され