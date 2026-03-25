「有力馬次走報」（２４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ドバイのアブダビＧＣを制したシュトラウス（牡５歳、美浦・武井）が、チャンピオンズＭ・Ｇ１（４月２６日・香港シャティン、芝１６００メートル）の招待を受諾した。来週に美浦トレセンへ帰厩する予定。２４日に所属するキャロットクラブがホームページで発表した。