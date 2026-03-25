俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演を務めるフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜後10：00）が25日に最終話を迎える。放送を前に、主要キャストらのクランクアップの様子が解禁となった。【写真】フォントが渋い！…ラムネモンキーのポスタービジュアルついにラストシーンの撮影。舞台は夜の丹辺市の高台。反町、大森、津田、木竜、福本が同時にオールアップを迎えた。静まりかえった夜の空気を切り