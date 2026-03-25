俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演を務めるフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜後10：00）が25日に最終話を迎える。放送を前に、主要キャストらのクランクアップの様子が解禁となった。【写真】フォントが渋い！…ラムネモンキーのポスタービジュアル一足先にオールアップを迎えた大角英夫、青木奏、内田煌音。中学生時代の主人公たちということで今作で何度も登場する重要な役どころを担った３人