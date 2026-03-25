「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）昨年秋のスプリンターズＳを制したウインカーネリアンが、この春もスプリントＧ１連勝を狙う。明け９歳となったが、年齢的な衰えを全く感じさせず、ここまでの調整も順調。１９８４年のグレード制導入以降、８歳馬によるＪＲＡ・Ｇ１勝利は６回（外国馬を含む）あるが、９歳馬が勝てば史上初の快挙となる。秋春スプリント制覇を目指して、若い力の挑戦を受け止める。８歳でＧ１初制覇を