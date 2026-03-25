アメリカのトランプ大統領は24日、ホルムズ海峡の問題に関連して、イラン側から「大きなプレゼントが届いた」と述べ、イラン側が何らかの譲歩を行ったと示唆しました。トランプ氏は24日、「イランとの協議が続いている」としたうえで、次のように話しました。アメリカ・トランプ大統領：イランは昨日、素晴らしいことをしてくれた。実は、プレゼントをくれたんだ。今日、そのプレゼントが届いた。大きな価値があるものだ。イランか