師弟で綱取りへ――。日本相撲協会は２５日午前、大阪府立体育会館で大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇霧島（２９＝本名ビャンブチュルン・ハグワスレン、音羽山）の大関昇進を正式決定する。２年ぶりの大関復帰となる霧島は、師匠の音羽山親方（４０＝元横綱鶴竜）と二人三脚で番付の頂点を目指す。２０１９年９月、横綱鶴竜は霧島（当時は霧馬山）が所属する陸奥部屋