プロ１７年目を迎えるソフトバンク・今宮健太内野手（３４）がオープン戦で猛アピールに成功し、ＮＰＢ史上初となる１４年連続の「開幕ショート」を自力で引き寄せた。ライバル・野村勇内野手（２９）の打率２割６分２厘を大きく上回る３割１分６厘。「開幕がすべてじゃない」と先を見据えるが、堂々のプロ野球記録が迫っている。２４日に行われた本拠地みずほペイペイドームでの全体練習を見守った小久保監督は「開幕当日を楽