東京・港区の中国大使館に２４日、陸上自衛隊の男が侵入し、建造物侵入の疑いで警視庁に逮捕された。中国大使館の公式Ｘは中国政府報道官の言葉を伝えた。「３月２４日午前、自衛隊の現役幹部を自称する不法者が塀を乗り越え、中国駐日本大使館に強引に立ち入った。この人は自身の行為が違法であることを認め、いわゆる『神がみに代わって』中国外交官を殺害すると脅迫した」という。中国側は激怒。「この事件に対し、中国側