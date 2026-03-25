【モデルプレス＝2026/03/25】女優の広瀬すずが、俳優の西島秀俊が主演を務める映画「存在のすべてを」（2027年2月5日全国公開）に出演することが決定。あわせて、特報映像が解禁された。【写真】広瀬すず、スリットワンピから美脚チラリ◆広瀬すず「存在のすべてを」出演決定今回広瀬が演じるのは、未解決事件の被害者だった少年の同級生である若き画廊のオーナー・土屋里穂（つちや・りほ）。“二児同時誘拐事件”の被害者だった