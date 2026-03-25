米国債利回り（NY時間16:40）（日本時間05:40） 米2年債 3.867（+0.016） 米10年債4.346（+0.004） 米30年債4.915（+0.002） 期待インフレ率2.319（-0.018） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。中東情勢への懸念が根強く、原油相場が反発する中、利回りも上昇。この日の２年債入札で最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったことも利回りを押し上げた。