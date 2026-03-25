中東情勢を巡ってニュースに翻弄ドル円は終了間際に急速に伸び悩む＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、中東情勢を巡ってニュースに翻弄されている。ドル円は前半に一時１５９円台まで回復する場面が見られた。前日にトランプ大統領は、イランのエネルギーインフラへの軍事攻撃を５日間延期すると投稿。ただ、イランは表向き協議を否定しており、事態は流動的との見方に変化はなく、見通しが明確になる