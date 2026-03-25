文化庁が4月から宗教法人の実態把握調査に取り組む。活動実態のない「不活動宗教法人」や「休眠宗教法人」が資金洗浄や脱税に悪用されているからだという。なぜ宗教法人が脱税に利用されているのかというと、いわゆる“坊主丸儲け”、非課税という聖域があるからに他ならない。＊＊＊【写真を見る】氷川きよしを応援する「創価学会芸能人」大集合文化庁が重い腰を上げたのは、ある意味、旧統一教会（世界平和統一家庭連合）