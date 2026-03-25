Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ大崎玲央（３４）が、「仲の良い」先輩との“初対戦”を心待ちにした。チームは２４日、オフを挟み、札幌・宮の沢で練習を再開。２８日のアウェー・Ｊ２藤枝戦に向けて調整した。藤枝を今季から率いる槙野智章監督（３８）は、大崎がＪ１神戸に所属していた２０２２年、一緒にプレーした。センターバックでコンビを組んだり、大崎がボランチで槙野氏がセンターバックに入るなど、１年間をともに