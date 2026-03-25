Ｊ２藤枝は２８日のホーム札幌戦に向け、２４日に焼津市内で練習を行った。成長株の１９歳ＧＫ栗栖汰志が、正守護神奪取へアピールを続け、プロ初のクリーンシート達成を誓った。柏の下部組織出身で、アカデミー加入時の２０１７年に柏のトップチームで活躍していたＧＫ中村航輔（３１、現Ｃ大阪）に憧れる。前節（２１日）の福島戦では、チームが前半に３得点を奪いながらも後半に３失点を喫して、同点に追いつかれた。オフサ