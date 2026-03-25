©ABCテレビ MC下埜正太がアーティストに「凸撃」訪問してインタビューする音楽トーク番組『音凸ちゅーずDAY』（ABCテレビ）。アーティストがレコードに書かれたトークテーマを「ちゅーず！」して、 下埜の音楽知識と話術を武器に、ちょっと攻めたトークを展開します。 下埜が音凸したのは、シンガーソングライターユニットC＆Kの２人。 ©AB