スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！勉強や仕事、家事のあとにほっとひと息つける【お夜食】に関するアンケート結果をまとめてみました。みんな春の食材をどう食べる？食べたい春のパスタは…？「春の食材」にまつわるリアルな声を集めました！ ■今回は、「春の食材」についてまとめてみました！E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし