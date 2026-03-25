スコットランド戦に向け調整する日本代表＝ダンバートン（共同）【ダンバートン（英国）共同】サッカー日本代表は24日、英グラスゴーで28日（日本時間29日未明）に行われる国際親善試合のスコットランド戦に向けた合宿をダンバートンで開始し、三笘（ブライトン）ら26選手が軽めの調整を行った。約1年9カ月ぶりに選ばれていた冨安（アヤックス）はけがで不参加。佐藤（FC東京）は体調不良のため宿舎で静養した。31日（4月1日未