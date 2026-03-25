4月12日より日本テレビ系で放送がスタートする志尊淳主演ドラマ『10回切って倒れない木はない』の韓国キャストとして、キム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクの出演が発表された。 参考：志尊淳と荒木哲郎監督が語り合う、理想の仕事観「“楽しい”の先にクリエイティブがある」 本作は、秋元康が企画を務めるオリジナルラブストーリー。脚本は、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（