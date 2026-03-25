1989年の発売以来、インスタントフィルムによるコミュニケーションという独自の魅力でユーザーを増やし続けているのが富士フイルムの「instax（インスタックス）」、日本での愛称「チェキ」だ。事実、現在世界100か国で発売、2024年度末には累計販売台数が1億台を突破と景気がいい。そんな 「instax」から縦長の『instax mini Evo Cinema』なるニューフェイスが登場。「3in1」がキーワード