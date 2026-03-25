西島秀俊が主演を務める瀬々敬久監督の新作映画『存在のすべてを』に広瀬すずが出演することが発表され、あわせて初の本編映像となる超特報映像が公開された。 参考：西島秀俊と瀬々敬久監督が27年ぶりのタッグ『存在のすべてを』2027年公開決定 本作は、「『本の雑誌』が選ぶ2023年度ベスト10」にて第1位を獲得し、2024年本屋大賞にノミネート、さらに第9回渡辺淳一文学賞を受賞した塩田武士による同名小説を映画化