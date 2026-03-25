仕事で疲れて帰ってきた夜、YouTubeなどの動画は延々と見られるのに、本を読むことができないのはなぜか。ジャーナリスト・池上彰氏が、映像と活字の本質的な違いを解説する。※本稿は、ジャーナリストの池上 彰『考える力 「わからない」から始める思考入門』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。料理のレシピは動画と文章のどちらがわかりやすい？技術の進歩が人間に与える影響は、世の中にたくさん溢れています。