マイアミ・オープン大会期間：2026年3月18日～2026年3月28日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[ビクトリア ムボコ] 0 - 2 [カロリナ ムホバ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第8日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、女子シングルス準々決勝で、第10シードのビクトリア ムボコと第13シードのカロリナ ムホバが対戦した。