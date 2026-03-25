ドルトムントとドイツ代表DFニコ・シュロッターベックに関心を寄せているようだ。24日、ドイツメディア『ビルト』が伝えている。現在26歳のシュロッターベックは2017年夏にフライブルクの下部組織に加入し、2019年3月にトップチームデビューを飾った。2020−21シーズンにウニオン・ベルリンへのレンタル移籍を経験した後、2022年夏にドルトムントに完全移籍を果たし、ここまで公式戦154試合出場で10ゴール18アシストを記録。ま