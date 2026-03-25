ベルギーサッカー協会（RBFA）は24日、FWロメル・ルカク（ナポリ／イタリア）のベルギー代表不参加を発表した。今回のインターナショナルマッチウィークで代表復帰を果たしていたルカクだったが、RBFAは「ルカクはコンディションをさらに向上させるため、トレーニングに専念することを選択しました」と、エースストライカーがコンディションの問題で代表活動に不参加する旨を明かした。現時点で代替選手の招集はない見込みだ