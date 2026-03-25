5坪のラーメン店からスタートし、首都圏を中心に約470店舗を展開するハイデイ日高の創業者である神田正会長は、80歳を超えた今もなお、精力的に経営の最前線に立ち続ける。12歳でゴルフのキャディーのアルバイトをし、中学卒業後、15もの職を転々とし、ゼロから一代で巨大チェーンを築き上げる過程で培ったのが、人を鋭く見抜く「眼」だ。単に仕事ができるだけでなく、組織をまとめ、未来へ導くことができる「役員」の器とは何か。