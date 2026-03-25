韓国代表としても活躍した女子バレーボール選手のイ・ダヨンが、美スタイル際立つプライベートSHOTでファンを魅了している。【写真】見えちゃいそう…イ・ダヨンの意外な美スタイルイ・ダヨンは最近、インスタグラムで「疲れた」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、自宅と思われる室内で鏡越しに自撮りをする様子が写っている。キャップに隠れて表情こそ見えないものの、黒のキャミソールに同色のレ