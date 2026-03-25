セビージャは24日、ルイス・ガルシア・プラサ氏の新指揮官就任を発表した。契約期間は2027年6月30日までとなる。セビージャは今季のラ・リーガ第29節終了時点で8勝7分け14敗の15位に低迷。降格圏とはわずか3ポイント差と残留争いに巻き込まれている状況だ。そんななか、クラブはマティアス・アルメイダ前監督の解任に踏み切っていた。そして、後任としてプリメーラ残留を託されたのが、国内で豊富な経験を持つ53歳のスペイン