25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比790円高の5万3030円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2252.28円に対しては777.72円高。出来高は1万6282枚だった。 TOPIX先物期近は3607ポイントと前日比61ポイント高、TOPIX現物終値比47.33ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53030+790 16282 日経225