2026年3月23日、仏国際放送RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版は、米・イスラエルとイランの戦争をめぐり、日本が独自の外交的立場から和平調停役を担おうとしていると報じた。記事は、高市早苗首相が19日にワシントンでトランプ米大統領と首脳会談を行い、イランに対し攻撃の自制を求めてきたことを伝えた上で、「エネルギー市場を安定させるための提案を持参した」と表明したことを紹介。トランプ大統領は欧